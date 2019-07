Due nuove fan art immaginano Sebastian Stan e David Tennant nel ruolo dell'Enigmista

I misteri che avvolgono il The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson sono ancora molti, su tutti i dettagli della trama e tutte le speculazioni relative invece ai villain forse presenti nel film, tra cui spicca anche l'Enigmista, per cui qualcuno ha già cominciato a immaginare il casting perfetto.

Su The Batman sono ormai molte le fan art uscite, sia relative al Bruce Wayne di Pattinson sia alle possibili attrici che saranno scelte nel ruolo di Catwoman, come ad esempio Vanessa Hudgens, però mai erano usciti delle immagini degli appassionati dedicata all'Enigmista. Ne vediamo invece due oggi, create dall'artista William Gray e condivise tramite il suo profilo Instagram e con due attori diversi nella parte.



In una Gray immagina Sebastian Stan (Civil War, Avengers: Infinity War) come un elegantissimo Enigmista, vestito ovviamente di verde, con tanto di bastone e sorriso malizioso. L'iconico cappello poggiato sulla raffinata sedie d'epoca dove siede e la cravatta con il punto interrogativo in fantasia viola su argento. Nella seconda, invece, troviamo David Tennant (Jessica Jones, Good Omens) a calarsi nei panni del personaggio, che esteticamente somiglia molto di più alle diverse controparti cartacee. L'outfit è simile a quello del Joker di Heath Ledger solo più impostato, con camicia nera, gilet verde e cravatta sempre argentata. Manca però il cappello. Cosa ne pensate?



The Batman uscirà nelle sale americane il 24 giugno 2021.