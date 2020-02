Le due controverse retcon anticipata dal trailer di Fast & Furious 9

Fast & Furious 9 non è ancora uscito nelle sale, appena presentato con un corposo trailer e un paio di poster ufficiali, che già sta facendo discutere fan per l'evidente presenza di due retcon della continuity del franchise: quella dedicata al ritorno di Han (Sung Kang) e l'arrivo del misterioso fratello di Dominic Toretto, Jakob (John Cena).

Il ritorno di Han è significativo. In origine moriva più o meno a 3/4 di Fast & Furious: Tokyo Drift del 2006, il primo film della saga diretto da Justin Lin, per poi tornare in Fast & Furious 5 e 6 perché ambientati in continuity prima del terzo film del franchise. In Fast & Furious 7 si scopriva poi che dietro l'incidente automobilistico di Han si celava Deckard Shaw (Jason Statham), che lo voleva morto a seguito del ruolo che aveva avuto nella sconfitta del fratello Owen Shaw (Luke Evans). Una retcon, quest'ultima, che aveva fatto imbestialire già in passato diversi appassionati.



Quando poi l'odiatissimo Deckard si è prima unito al gruppo di Toretto in Fast & Furious 8 e poi a Luke Hobbs nello spin-off Hobbs & Shaw, i fan hanno lanciato l'hashtag #JusticeForHan, chiedendo giustizia per uno dei fan favourite del franchise. La scelta di rivelare il vero destino di Han e cambiare sostanzialmente e nuovamente la continuity è soprattutto legata all'amore dei fan per il personaggio e alla necessità di far apparire pulito e integrato Deckard come eroe. Vedremo quanto funzionerà.



Su Jakob c'è ancora molto poco da sapere, se non che è interpretato da John Cena e che è il fratello più giovane di Toretto finora mai menzionato. Nel trailer è anche evidente come sarà "sguinzagliato" contro Dom da Cipher (Charlize Theron). Lo presentano come un abilissimo ladro, un assassino provetto e un pilota formidabile praticamente uscito dal nulla per esigenze narrative. Per giunta, essendo di famiglia, per Dom sarà un dolore doverlo combattere, dati i suoi principi.



Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 è atteso nelle sale italiane il prossimo 21 maggio 2020. Vi lasciamo all'analisi del trailer di Fast & Furious 9.