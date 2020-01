Il Dudley Dursley di Harry Potter si unisce al cast del Macbeth di Joel Coen

Continua a prendere forma il cast del Macbeth firmato Joel Coen: alle già annunciate star Denzel Washington e Frances McDormand, infatti, si è ora aggiunto il nome di un attore ben noto ai fan di Harry Potter, ma anche a chi ha memoria dell'ultimo film dei fratelli Coen.

Harry Melling raggiunse infatti la popolarità grazie al ruolo di Dudley Dursley interpretato per la prima volta nel 2001 in Harry Potter e la Pietra Filosofale e manutenuto per tutta la saga del celebre maghetto. L'attore ha recentemente preso parte, insieme a nomi del calibro di Liam Neeson e James Franco, al film dei Coen La Ballata di Buster Scruggs.

In Macbeth Melling interpreterà Malcolm, figlio del vecchio re di Scozia Duncan a cui presterà il volto Brendan Gleeson. La precedente aggiunta al cast di Macbeth, Corey Hawkins, interpreterà invece Macduff mentre i ruoli principali, quelli di Macbeth e Lady Macbeth, saranno ovviamente ricoperti dalle star Denzel Washington e Frances McDormand (per la quale questa sarà la nona collaborazione con il marito Joel Coen).

Macbeth sarà ovviamente tratto dalla celebre opera di William Shakespeare, la cui ultima trasposizione risale al 2015 e vide la partecipazione di Michael Fassbender e Marion Cotillard. La sceneggiatura sarà opera dello stesso Joel Coen.