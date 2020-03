Dubbi sull'uscita di Black Widow: il film Marvel sarà rinviato a causa del Coronavirus?

Dopo il posticipo di film come No Time To Die, A Quiet Place 2 e Fast & Furious 9 per via dell'emergenza Coronavirus, i cui effetti iniziano a farsi sentire anche negli Stati Uniti, si fa più concreta l'ipotesi di un rinvio anche per Black Widow, la cui uscita in Italia al momento è fissata al 29 aprile.

Secondo quanto riportato da un fan site brasiliano dedicato al film Marvel (via MCU Cosmic) che avrebbe contattato il manager di Scarlett Johansson tramite Instagram, la situazione al momento sarebbe incerta e presto potrebbero arrivare nuove informazioni.

Jeremy Conrad di MCU Cosmic ha confermato nel proprio report che la conversazione ha effettivamente avuto luogo, in quanto gli è stata mostrata tramite messaggio privato, e sembra dunque che la Disney stia ragionando su un eventuale rinvio di Black Widow.

Per quanto riguarda l'Italia, dove i cinema italiani rimarranno chiusi almeno fino al 3 aprile, la Casa di Topolino ha già deciso di spostare l'uscita di Mulan al prossimo 14 maggio (due settimane dopo l'arrivo di Black Widow) e per questo un ritardo del film Marvel potrebbe non giungere inaspettato.

D'altra parte, se la situazione dovesse migliore nelle prossime settimane, a fine aprile Black Widow potrebbe approfittare di un eventuale ritorno del pubblico nelle sale (e in generale all'aria aperta) e della poca concorrenza degli altri studi, anche se in questo caso incontrerebbe a metà strada l'uscita di Mulan e dell'altro film Disney Onward - Oltre la magia (rinviato al 16 aprile).

Visto lo stato di emergenza in continua evoluzione anche negli Stati Uniti, dove sono stati sospesi ufficialmente i campionati di NBA e NHL, è però ancora presto per capire come la Disney deciderà di muoversi per uno dei film più attesi dell'anno, nonché primo passo della Fase 4 del MCU. In attesa di novità, vi rimandiamo al recente trailer finale di Black Widow.