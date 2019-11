Dubbi sul sequel di Joker: le trattative sarebbero ancora in fase preliminare

In seguito all'annuncio dello sviluppo di un sequel di Joker lanciato poche ore fa dal solitamente affidabile Hollywood Reporter, sono ora arrivate notizie contrastanti da altre importanti fonti interne a Hollywood.

In giornata è stato infatti riportato di un incontro tra Todd Phillips e il chairman di Warner Bros., Toby Emmerich, in cui il regista di Joker avrebbe proposto di sviluppare un portfolio di "storie di origine sui personaggi DC". Nonostante l'esitazione di Emmerich, sempre secondo l'Hollywood Reporter, Phillips avrebbe strappato un accordo per dirigere un seguito del film con Joaquin Phoenix.

Stando a quanto affermato ora da Deadline, però, non solo non ci sarebbe stato alcun incontro tra Phillips e Emmerich, ma addirittura il regista non avrebbe mai preso in considerazione di affrontare altri personaggi DC. L'outlet cita"diverse fonti" affidabili nell'affermare la cosa, definendo la notizia originale persino come "un grande click bait."

Detto ciò, il report ribadisce comunque che visto lo straordinario successo commerciale del film - diventato in poco tempo il cinecomic più redditizio di sempre - un seguito di Joker eventualmente arriverà: secondo una fonte citata da The Wrap si sarebbe già arrivati a delle trattative preliminari.

A confermare questa versione ci ha pensato anche Variety, secondo cui Emmerich avrebbe effettivamente incontrato Phillips e il co-sceneggiatore Scott Silver per esplorare delle potenziali idee sul sequel. Stando al report, gli autori vogliono essere sicuri di realizzare un seguito all'altezza dell'originale, che ricordiamo è stato premiato con il Leone d'Oro a Venezia.