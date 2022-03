Dual: ammirate Karen Gillan e Aaron Paul nel trailer del nuovo sci-fi

Un paio d'anni fa veniva annunciato che Karen Gillan e Aaron Paul faranno coppia in Dual, thriller sci-fi di Riley Stearns. Adesso possiamo finalmente ammirare i due attori, insieme a Theo James, in azione nel primo trailer ufficiale del film.

Nel film, come vediamo anche dal trailer, il personaggio interpretato da Gillan, Sarah, affronta una presunta morte prematura. La donna si chiede come poter alleggerire il peso di questa tragedia sui propri cari, e decide dunque di clonarsi. Tuttavia scopre che non sta morendo... o meglio, non nel modo in cui si aspettava. La compagnia che l'ha clonata, infatti, la avvisa che non possono esserci due Sarah lì fuori, e che avrà luogo un duello all'ultimo sangue tra l'originale e il clone.

Qui entra in gioco Trent (Paul), che incoraggia il clone a lottare per la sua vita. Cosa accadrà? Staremo a vedere. La pellicola arriverà in sala negli USA a partire dal 15 Aprile.

Nel già citato cast c'è Aaron Paul, che ricordiamo per serie come El Camino: A Breaking Bad Movie e per la sua partecipazione nella terza stagione di Westworld. La protagonista invece, Gillan, è apparsa in film come Jumanji: The Next Level e Il richiamo della Foresta. Theo James è invece famoso per il suo ruolo nella serie di film di Divergent.