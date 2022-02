Drive my car nella storia degli Oscar: è il primo film giapponese nominato a miglior film

Ryusuke Hamaguchi col nuovo film Drive my car ha fatto la storia degli Oscar oggi, dato che l'opera è diventata il primo film giapponese ad ottenere una nomination a Best Picture per gli ambiti premi cinematografici della Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Le nomination agli Oscar 2022 hanno infatti eletto il capolavoro di Hamaguchi in quattro categorie, quella per il miglior film straniero, la miglior sceneggiatura non originale, la miglior regia e il miglior film dell'anno: quest'ultima, in particolare, è una statuetta alla quale il Giappone non aveva mai potuto ambire, dato che Drive My Car è solo il primo film giapponese in assoluto a rientrare nella categoria. Inoltre, Hamaguchi è ora il terzo regista giapponese ad essere nominato nella categoria Miglior Regista, dopo Akira Kurosawa e Hiroshi Teshigahara. infine, con quattro nomination in totale, infatti, Drive my car è diventato anche il film giapponese più nominato di sempre agli Oscar, pareggiando le quattro nomination di Ran di Akira Kurosawa (che però era una coproduzione francese). Hamaguchi, che è attualmente in transito per il Festival di Berlino dove è membro della giuria, avrà una gran bella sorpresa all'atterraggio.



L'autore ha co-scritto e diretto Drive My Car, basato su un racconto di Haruki Murakami. Il dramma ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura a Cannes e da allora ha ottenuto i principali riconoscimenti cinematografici sia dalla Los Angeles Film Critics Association che dal New York Film Critics Circle, insieme a una miriade di premi da altre organizzazioni. Attualmente ha anche tre nomination ai BAFTA, inclusa quella per il miglior regista.

La storia è incentrata su Yûsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), attore e regista di teatro felicemente sposato con la moglie drammaturga: due anni dopo la scomparsa improvvisa di lei, a Kafuku viene chiesto di dirigere una produzione di 'Zio Vanya' per la quale, nonostante le sue proteste, gli sarà assegnata un'autista privata, la giovane Misaki (Toko Miura).