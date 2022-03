Drive my car: uno dei migliori film del 2021 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming!

A pochi giorni dalla Notte degli Oscar 2022 Drive my car ha vinto ai BAFTA Awards e in queste ore debutta in esclusiva per il mercato italiano su Sky Cinema e in streaming, appuntamento imperdibile per chi ancora deve recuperare uno dei migliori film della scorsa stagione.

Drive my car di Ryusuke Hamaguchi arriva in prima tv oggi martedì 15 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due, ma anche in streaming su NOW e disponibile on demand: pluripremiata pellicola giapponese che, dopo il riconoscimento per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes e un Golden Globe come miglior film straniero, concorre agli Oscar 2022 con quattro nomination di peso: miglior film – primo titolo giapponese di sempre a riceverla - miglior film internazionale, migliore regia e migliore sceneggiatura non originale.

La pellicola è un intenso road movie dell’anima, in viaggio tra le strade di Hiroshima ma anche nelle solitudini dei suoi protagonisti. Ispirato alla raccolta di racconti "Uomini senza donne" di Murakami Haruki, il film narra la storia di Yûsuke (Hidetoshi Nishijima), attore e regista che, dopo aver perso la moglie Oto (Reika Kirishima), si trasferisce a Hiroshima per mettere in scena "Zio Vanja" di Cechov. Attraverso il testo teatrale, il rapporto con gli attori e, soprattutto, con quello con la ragazza che gli fa da autista, Misaki (Tôko Miura), Yûsuke riuscirà finalmente a elaborare il suo lutto e scendere a patti con i traumi del suo passato.

Per altre letture ecco quando e come vedere la Notte degli Oscar 2022 su Sky.