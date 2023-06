Drive-Away Dolls, ecco il trailer del nuovo film con Margaret Qualley

Il trailer di Drive-Away Dolls è stato rilasciato esclusivamente al cinema nell'ultimo periodo in america, prima di proiettare il nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City. La pellicola diretta da Ethan Cohen con protagoniste Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan si prepara tuttavia a mostrarsi a tutti.

Il primo trailer ufficiale di Drive-Away Dolls è stato infatti rilasciato ufficialmente online, ed è ora visibile a tutti su YouTube. Potete accedere al video direttamente in calce alla notizia.

Diretto da Ethan Cohen, ma senza il fratello Joel, è una commedia on the road che segue Jamie, una ragazza dallo spirito libero e disinibito insieme alla sua amica Marian, che ha un disperato bisogno di rilassarsi.

Alla ricerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato in Tallahassee, tuttavia le cose prendono una brutta piega quando alcune disavventure le portano a fuggire a bordo di un'auto che non è la loro, inseguite da un branco di criminali che non le lascerà in pace facilmente.

Il famoso duo di registi ha fatto notizia all'inizio del 2021, quando nei titoli di coda di The Tragedy of Macbeth non è comparso il nome di Ethan Cohen, segnando così la prima pellicola diretta da uno solo dei fratelli.

A quanto pare l'esperimento è andato a buon fine, viste anche le numerose premiazioni ricevute, ed ora è il momento di continuare questi esperimenti individuali, con una commedia che promette di essere dissacrante, ma certamente non il solito già visto.

Nell'attesa di saperne di più, avete visto il trailer di Sanctuary con Margaret Qualley? Oltretutto, se voleste recuperarla ecco qui la nostra recensione de Il Grande Lebowski, cult firmato dai fratelli Cohen.