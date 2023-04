Drive Away Dolls, Pedro Pascal e Matt Damon reciteranno nel film di Ethan Coen

Dopo l'annuncio della data di uscita di Drive Away Dolls (primo film di Ethan Coen senza Joel), due nuovi attori si aggiungono al cast: Pedro Pascal e Matt Damon.

Ethan Coen ha co-scritto la sua sceneggiatrice con Tricia Cooke, conosciuta per aver montato alcune scene di Barton Fink - È successo a Hollywood, Fargo e Il grande Lebowski. La storia parla di Jamie e della sua amica Marian, le quali partono in un viaggio improvvisato a Tallahassee in cerca di un nuovo inizio; tuttavia, le cose prendono decisamente l apiega sbagliata una volta che si imbattono in un gruppo di criminali... Olter a Pascal e Damon, il cast comprende Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Colman Domingo e Bill Camp.

Pedro Pascal è ricordato soprattutto per le sue interpretazioni in Narcos, The Mandalorian e The Last of Us, mentre tra le svariate partecipazioni di Damon in prodotti cinematografici e televisivi ricordiamo Interstellar, The Good Old Boys e il recente Air - La storia del grande salto; inoltre, parteciperà anche a Oppenheimer, prossimo film di Christopher Nolan – a proposito, sapevi che Oppenheimer durerà 3 ore?

Prodotto da Working Title Films e distribuito da Focus Features, Drive Away Dolls fu annunciato per la prima volta nel gennaio 2077 con il titolo provvosorio di Drive-Away Dykes, mentre nel 2022 Coen lo definì come "un progetto di viaggio lesbico". Le riprese sono iniziate nell'agosto 2022 a Pittsburgh con Ari Wegner (Lady Macbeth, Zola, Il potere del cane) come direttore della fotografia, mentre la data di pubblicazione coincide col 22 settembre 2023.