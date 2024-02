Drive Away Dolls: l'esilarante trailer del nuovo film di Ethan Coen con Pedro Pascal

Il trailer del folle thriller Drive Away Dolls è arrivato e con esso anche una decisione storica per Universal che annuncia la distribuzione del film esclusivamente in lingua originale sottotitolata! Una rivoluzione che inizia proprio con il nuovo film di Ethan Coen.

Drive Away Dolls è il primo film di Coen senza il fratello Joel: un progetto importante che conta un cast davvero stellare che conosciamo man mano che il trailer (che trovate in calce all'articolo) prosegue. I primi istanti del trailer di Drive Away Dolls ci catapultano subito in un vicolo con un elegantissimo Pedro Pascal che protegge la valigetta protagonista della storia! Sarà proprio l'obiettivo di recuperarla da parte di un gruppo di criminali guidati da Colman Domingo che porterà il destino della disillusa Jamie, interpretata dalla star di Maid Margaret Qualley, a incrociarsi con qualcosa molto più grande di lei (e con un bell'omicidio da risolvere). Nel cast di Drive Away Dolls anche Matt Damon: conoscendo lo stile di Coen, che in questa nuova avventura viaggia in solitaria, vengono così anticipati gli elementi sui quali giocherà il film traducendosi, in una rocambolesca impresa!

L'esilarante anteprima del nuovo film di Ethan Cohen, inoltre, svela anche la data di uscita: il thriller con Qualley arriverà al cinema il prossimo 7 marzo.