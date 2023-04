Drive Away Dolls, annunciata la data d'uscita del primo film di Ethan Cohen senza Joel

Dopo aver costruito una proficua e lunga carriera in coppia, da qualche anno Joel e Ethan Cohen hanno deciso di lavorare su progetti separati. In seguito all'uscita di La ballata di Buster Scruggs su Netflix nel 2018, Joel ha diretto da solo Macbeth con protagonista il premio Oscar Denzel Washington, e ora tocca al fratello Ethan.

Ora è stata annunciata la data d'uscita di Drive Away Dolls, titolo del primo film diretto in solitaria da Ethan Cohen; il lungometraggio sarà nelle sale dal prossimo 22 settembre, grazie a Focus Features che distribuirà il film negli Stati Uniti mentre Universal dovrebbe distribuire il film nel Regno Unito.



La sinossi del film di Ethan Cohen racconta che la trama segue le vicende di Jamie, uno spirito libero disinibito che si lamenta per l'ennesima rottura con una fidanzata, e la sua timida amica Marian, che ha disperatamente bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato verso Tallahassee ma le cose si complicano quando, lungo la strada, incrociano un gruppo di criminali incapaci.

Il nutrito cast è composto da Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Pedro Pascal, Colman Domingo, Bill Camp e Matt Damon.

