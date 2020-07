Drive Angry: Nicolas Cage e Amber Heard e i legami con Ghost Rider e Keanu Reeves

Stasera torna in tv Drive Angry, action sovrannaturale e 3D del 2011 diretto da Patrick Lussier e con protagonisti Nicolas Cage e Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp in questi giorni alle prese con un chiacchierato processo per diffamazione.

Mentre prosegue il botta e risposta con Johnny Depp dalle aule di tribunale, focalizziamoci su argomenti più frivoli e andiamo alla scoperta delle migliori curiosità sullo sfrenato e sovrannaturale action guidato da Nic Cage, la cui trama ruota intorno ad un criminale fuggito dall'Inferno per uccidere il leader di una setta satanica.

Se questa premessa non vi basta provate a dare un'occhiata ai retroscena della produzione, in qualche modo assurdo collegata a Ghost Rider, Keanu Reeves e perfino Clint Eastwood!