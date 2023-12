Quali sono i drink e le bibite più famosi della storia del cinema?

La narrazione di mondi di finzione permette agli autori di sbizzarrirsi nella creazione di prodotti e marchi capaci di ampliare e donare profondità all’universo da cui provengano e di stuzzicare la fantasia dei fan. Molte bevande e molti drink sono diventati parte della storia del cinema e sono entrati a pieno diritto nell’immaginario collettivo.

Come detto, è una peculiarità delle storie ben scritte quella di contenere al proprio interno delle caratteristiche uniche ed originali del mondo che raccontano: un segno, se vogliamo, della passione dell’attenzione degli autori nei confronti delle proprie opere, in cui, traendo spunto dalla realtà, vengono costruite usanze e abitudini che facciano riferimento anche agli oggetti e ai prodotti di uso quotidiano.

Tornando a parlare di drink e bevande non può non venire immediatamente alla mente l’iconico Latte+ che Alex e i suoi Drughi consumano tra una dose di iperviolenza e l’altra nel film di culto di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica, di cui vi lasciamo la recensione.

Allo stesso modo, non si può non citare il Latte Bantha, bevanda dal colore azzurro disponibile nei pianeti esterni di Star Wars e sfruttato anche a fini commerciali dalla sempre attentissima macchina del marketing che sta dietro la creatura di Geroge Lucas, di cui il nuovo crossover con The Mandalorian continua a rimanere un mistero.

Certamente interessante è anche il caso del Martini agitato e non mescolato diventato simbolo della saga di James Bond e la cui composizione è stata svelata al mondo e agli addetti al mestiere grazie all’adattamento sullo schermo del bellissimo Casino Royale.

Ultimo drink che vogliamo chiamare in causa è la Burrobirra di Harry Potter, descritta come simile nel gusto a un butterscotch (un dolce a base di caramello) e, certamente non troppo alcolica, visto che viene servita tranquillamente agli studenti di Hogwarts e che è stata ricreata da un’azienda del mondo reale, sfruttando la popolarità del maghetto della Rowling.

Vi lasciamo chiedendovi quali di queste bevande e drink da leccarsi i baffi, straordinari nel costruire le atmosfere magiche di film e saghe che hanno fatto, a tutti gli effetti, la storia del cinema, vi piacerebbe poter assaggiare almeno una volta.