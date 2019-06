Drew Pearce scriverà e dirigerà il thriller Quartermaster per Netflix

Come confermano Variety e Collider, il talentuoso e apprezzato Drew Pearce (Iron Man 3, Hotel Artemis) è stato ingaggiato da Netflix per scrivere e dirigere un nuovo e intrigante thriller conosciuto come Quartermaster, attualmente già in fase di sviluppo dal colosso dello streaming online.

I dettagli della trama sono tenuti strettamente sotto chiave, ma Collider scrive che Netflix ha deciso di mettere il progetto in corsia preferenziale verso una vicina produzione. I lavori sarebbero così avanzati che Pearce sarebbe già partito con i casting. Stando invece a Variety, che per primo ha riportato la notizia, i dirigenti Netflix avrebbero comprato il pitch della storia di Pearce in tutta fretta, incredibilmente affascinati dalla storia e prima che lo sceneggiatore potesse venderlo a qualcun altro.



A produrre troveremo Marc Platt e Adam Siegel, che hanno già collaborato con Pearce allo sviluppo di Hotel Artemis, film esordio alla regia dello sceneggiatore. Tra i film prodotti all'attivo, Platt ha titoli di una certa importanza come La La Land e il musical Mary Poppins Returns, mentre sta attualmente lavorando alla trasposizione cinematografica di Dear Evan Hansen, grande musical di broadway.



Quartermaster non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma vista la volontà di procedere quanto prima alla produzione, ci auguriamo possano arrivare informazioni interessanti su storia e cast quanto prima.