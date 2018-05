Drew Goddard sul futuro della X-Foce post-Deadpool 2

Mentre Deadpool 2 raggiunge quota 500 milioni di dollari in tutto il mondo, il regista e sceneggiatore Drew Goddard ha parlato del suo film dedicato alla X-Force post-uscita della pellicola diretta da David Leitch.

ATTENZIONE! SPOILER!

Se avete visto Deadpool 2, sapete che tutti i membri della X-Force (ad esclusione di Deadpool e Domino--- e Peter, nella scena post-titoli) muoiono immediatamente dopo la loro presentazione al grande pubblico. Una sequenza che è piaciuta moltissimo a Drew Goddard, che dovrà occuparsi della regia del film dedicato all'intero team: "Onestamente, è quel che mi ha eccitato di più. Ricordo di aver letto quella sequenza ed esser scoppiato in una risata, soprattutto perché è una delle ultime cose che ti aspetti di vedere in un film del genere. Queste pellicole cercano di gettare i semi per le prossime cose, e invece Deadpool 2 no e mi ha reso felice".

Goddard afferma che per lui sarà un piacere lavorare con Ryan Reynolds, Zazie Beetz e Josh Brolin: "Adoro i fumetti e adoro Ryan, Zazie e Josh. Capisco che è un progetto molto di più incentrato sull'amore nei confronti di questi personaggi piuttosto che sulla storia e le avventure che affronteranno.".

Attualmente il film non ha una data di uscita fissata dalla Fox.