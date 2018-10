Drew Goddard spera di poter realizzare il film sulla X-Force

Dopo l'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures , tutti i progetti cinematografici ispirati ai fumetti della Marvel , naturalmente, sono tutti in 'forse'. Durante una nuova intervista con Den of Geek, Drew Goddard ha spiegato che spera di poter realizzare il cinecomic molto presto.

