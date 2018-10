Drew Goddard parla di X-Force in vista dell'acquisizione Disney/Fox

Dopo Deadpool 2, il prossimo progetto ispirato ai fumetti della Marvel in lavorazione alla Twentieth Century Fox è la pellicola totalmente incentrata sulla X-Force, che dovrebbe vedere Drew Goddard sia come sceneggiatore che come regista.

Nonostante ciò, sappiamo anche che l'acquisizione della Fox da parte della Walt Disney Pictures verrà finalizzata entro gennaio 2019 e, questo, potrebbe cambiare le carte in tavola per i prossimi progetti dello studio legati ai personaggi dei fumetti della Marvel.

In una nuova intervista, Drew Goddard ha spiegato: "sfortunatamente non ho aggiornamenti eccitanti a riguardo. Tendo a focalizzarmi ad un progetto alla volta ed è quello che faccio. Ryan Reynolds ha girato un altro film mentre io ne giravo un altro, e ora abbiamo la roba Disney/Fox. Non posso dire che ho i dettagli di quello che sta capitando perché non ne so nulla. Ma questi sono problemi che vanno al di là del mio stipendio. Penso accadrà tutto quando io 7 Sconosciuti a El Royale sarà uscito, quando Ryan avrà terminato il suo film, quando l'acquisizione Disney/Fox sarà finalizzata... allora ci incontreremo e ne parleremo. Certamente X-Force è un fumetto che amo. Mi piacerebbe lavorare con Ryan, con Josh Brolin e Zazie Beetz, sarebbe veramente eccitante. Ma ne sapremo qualcosa di più prossimamente, presumo".