Drew Goddard parla del potenziale film sui Sinistri Sei

Prima ancora di Venom (almeno che ottenesse il semaforo verde ufficiale dalla Sony), Drew Goddard stava lavorando ad una pellicola stand-alone incentrata sui Sinistri Sei, team-up di supercattivi della mitologia dell'Uomo Ragno.

Ora che Venom è un grosso successo al botteghino mondiale, e che la Sony sta sviluppando svariati progetti incentrati sui personaggi della Marvel di cui detiene i diritti esclusivi, Drew Goddard parla della possibilità di riproporre il progetto dedicato ai Sinistri Sei in futuro, con la potenzialità di vederlo realizzato in un futuro.

"E' stato veramente divertente sviluppare I Sinistri Sei. Non lo avrei mai fatto se non avessi pensato che non ci fosse una vera opportunità di fare qualcosa di differente ed eccitante" ha affermato il filmaker "Il progetto era tutto farina del mio sacco e della mia mentalità commerciale di Quella casa nel bosco. La mentalità punk rock al centro di Quella Casa nel Bosco era anche al centro dei Sinistri Sei. Era molto divertente. Chissà se lo vedremo in futuro. C'è del potenziale".

E voi vorreste vedere un film dedicato solamente ai Sinistri Sei? E in caso, quali supercattivi della mitologia dell'Uomo Ragno vorreste vedere inclusi nel team-up?

Il prossimo progetto Marvel della Sony sarà il film dedicato a Morbius con Jared Leto.