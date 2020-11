Drew Barrymore, venticinque anni fa mostrò il seno in diretta a David Letterman: il video

Drew Barrymore nel 1995 aveva 20 anni ma alle spalle già una nutrita carriera, complicata da una vita piuttosto sregolata. Dopo gli esordi come baby star in film come E.T. - L'Extraterrestre e Fenomeni paranormali incontrollabili e in show storici come il Saturday Night Live, Barrymore a 17 anni era diventata la bad girl del cinema americano.

Reduce dal successo tre anni prima di La mia peggior nemica, la ventenne scapestrata Drew Barrymore è ospite al David Letterman Show e per il celebre conduttore del talk americano è complicato tenere a bada la sua esuberanza.

Tanto che durante la chiacchierata con Letterman, Barrymore si alza improvvisamente dalla poltrona e improvvisa un balletto sensuale sulla scrivania del conduttore, mostrandogli per qualche istante il seno, con le spalle all'obiettivo.



Si tratta ancora oggi di una delle sequenze maggiormente iconiche della tv americana e uno dei momenti più famosi vissuti al David Letterman Show, lo spettacolo televisivo più celebre d'America insieme al Saturday Night Live.

Nelle ultime ore sui social è ricomparso nuovamente il video e sono tanti i fan che hanno ricordato con entusiasmo quel momento storico della tv statunitense.

Nel frattempo Drew Barrymore in quegli anni ricevette un rimprovero da Steven Spielberg per la sua folle trasgressione mediatica, ma poi proseguì su buoni livelli la propria carriera. Adam Sandler ha confessato che girerebbe un altro film con Barrymore, dopo l'ottimo successo di pubblico di 50 volte il primo bacio.