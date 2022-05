Drew Barrymore si scusa per le parole sul caso Depp-Heard: 'E' un momento di crescita'

Il processo più chiacchierato degli ultimi giorni prosegue, e mentre Amber Heard viene chiamata a testimoniare, Drew Barrymore interviene ai microfoni del suo talk show, scusandosi per le sue osservazioni sulla vicenda.

Come sappiamo Johnny Depp ha fatto causa all'ex moglie per diffamazione. Barrymore a quanto pare non sembra aver apprezzato molto la situazione, definendo il tutto come una "follia". "So che queste sono le vite reali di due persone e so com'è vedere la tua esistenza messa in pubblico" ha detto l'attrice nel corso del The Drew Barrymore Show. "Comprendo tutti i sentimenti, ma in realtà stanno dando tutte queste informazioni che nessuno doveva sapere. Questa cosa è pazzesca!"

Queste parole non sono state apprezzate dal pubblico, che le ha ritenute insensibili. Proprio per questo motivo l'attrice è intervenuta oggi sul suo Instagram per scusarsi. "Mi è stato detto che ho offeso le persone prendendo in giro Johnny Depp e Amber Heard e per questo voglio davvero scusarmi profondamente e dire grazie a tutti coloro che hanno parlato perché questo può essere un momento di insegnamento per me e [un momento] per [capire] come andare avanti e come comportarmi" ha detto Barrymore. "Posso essere una persona che pensa di più e migliore, perché tutto ciò che voglio è essere una brava persona e apprezzo molto l'importanza di questo e crescerò e cambierò. E ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutata a crescere lungo la strada e mi hanno insegnato molte cose. Grazie."