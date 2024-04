Drew Barrymore fu ritenuta 'troppo brutta' nella prima versione di un suo grande successo

Drew Barrymore non è una che si risparmia: l'attrice esplosa in tenera età con E.T. si è sempre contraddistinta per dedicarsi anima e corpo ai suoi progetti... A volte anche un po' troppo! In occasione di uno dei suoi più grandi successi, infatti, la star di 50 Volte il Primo Bacio si sentì chiedere di andarci un po' più piano.

Il film di cui parliamo è Mai Stata Baciata, che nel 1999 vide Barrymore (attualmente impegnata in un nuovo progetto con Adam Sandler) nei panni di una giornalista che, per un suo servizio, si trova a dover fare i conti con le umiliazioni e il bullismo subiti durante gli anni delle scuole superiori.

Nei flashback vediamo dunque una Drew Barrymore versione adolescente, con tanto di brufoli, capigliature discutibili e quant'altro... Ma la nostra era intenzionata a spingersi ancora oltre! "Ricevetti questa chiamata dagli studios durante la quale mi fu detto: 'Scusa, ma sei veramente troppo brutta'. [...] Fui costretta ad abbassare un po' i toni perché mi ero spinta davvero troppo in là. E poi mi dissero una cosa che mi colpì molto: 'Non vogliamo che tu perda il tuo cuore per spingerti così in là con la comicità'. E io risposi: 'Ottima argomentazione. Lasciatemi tirare un po' il freno'" ha raccontato l'attrice. Sarà stato un bene? Visto il successo del film, noi propendiamo per il sì!

