Drew Barrymore risponde alle provocazioni di Hugh Grant: 'E' il suo modo di amarti'

Hugh Grant e Drew Barrymore hanno lavorato insieme nel film romantico Scrivimi una canzone. Nel film l'attrice ha fatto sfoggio delle sue doti vocali che fin da subito non sono state apprezzate dal collega. L'attrice ha preso la cosa con filosofia, scherzandoci su.

"Se conosci Hugh, questo è il suo modo di amarti" ha detto la Barrymore commentando le affermazioni di Grant. Nel mondo del cinema l'attore inglese non è particolarmente noto per le buone maniera e ciò è stato accusato particolarmente dalle interpreti che hanno condiviso il set con lui durante le riprese delle tante commedie romantiche di cui è protagonista. Hugh Grant ha dato spettacolo prima della cerimonia degli Oscar 2023 con tanti momenti che sono diventati immediatamente virali.

"Oh, quello è Hugh Grant. Pensi di avere una affascinante star del cinema e quello che ottieni davvero è il burbero Hugh e poi ti innamori del burbero Hugh. Quando lo dice è assolutamente esilarante, non intende offenderti a riguardo" ha raccontato l'attrice chiarendo quanto questi atteggiamenti siano parte del carattere di Grant e di come, con il tempo, si impari ad apprezzare anche questi suoi lati così spigolosi e che da molti vengono definiti burberi e maleducati.

La risposta dell'attrice arriva dal commento di Grant secondo cui l'abbaio dei cani sia meglio della voce di Drew Barrymore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!