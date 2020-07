Drew Barrymore e quel rimprovero di Spielberg dopo le foto per Playboy: 'Copriti!'

La vita e la carriera di Drew Barrymore sono sempre state legate a doppio filo alla figura di Steven Spielberg: fu infatti grazie al ruolo della piccola Gertie in E.T. l'Extraterrestre che, nel lontano 1982, la giovanissima Drew divenne una delle più interessanti promesse di Hollywood.

È quindi comprensibile che, in un certo senso, il regista di Schindler's List abbia sempre considerato l'attrice come una sorta di figlioccia, preoccupandosi anche per lei quando la strada intrapresa sembrava non essere esattamente quella giusta.

Come molti di voi ricorderanno, all'inizio degli anni '90 Barrymore entrò infatti in un vortice di alcool e droga a dir poco autodistruttivo, arrivando addirittura a tentare il suicidio. Passato il periodo buio, la nostra tentò di girare a suo favore la cosa accettando ruoli consoni alla fama di star maledetta, ma anche cercando di mettere in mostra il suo lato più sexy.

Celebri, in tal senso, sono gli scatti realizzati per Playboy nel 1995, in seguito ai quali arrivò in breve tempo il rimbrotto (a metà tra il serio e lo scherzoso) dello stesso Spielberg: il regista fece infatti recapitare a casa dell'attrice una coperta accompagnata da un messaggio con la scritta "Copriti".