Drew Barrymore, i ricordi della star a 16 anni: "Quel giro in moto con Keanu Reeves"

Nei mesi scorsi l'abbiamo vista recitare su Tik Tok un remake di una scena originale di Scream, e tra i suoi vari impegni Drew Barrymore continua a condurre il suo talk show. In una delle ultime puntate ha ospitato Keanu Reeves, al cinema in questi giorni in Matrix Resurrections, e ha raccontato un aneddoto legato a lui.

L'attrice ha ricordato il giorno del suo sedicesimo compleanno, quando per festeggiarla Keanu Reeves l'ha portata in giro per Los Angeles sulla sua moto, dopo essere stata in un club. Il video del Drew Barrymore Show è visibile anche all'interno della notizia.

Drew Barrymore ha ricordato la sensazione di velocità e di libertà provata durante quel giro in moto, aggiungendo che il ricordo è particolarmente vivido in lei perché "più invecchiamo, più diventa difficile provare di nuovo quella sensazione."

Keanu Reeves, che ha recentemente confermato il suo incontro con Kevin Feige e la possibilità di un ruolo nel Marvel Cinematic Universe in un prossimo futuro, aveva all'epoca 25 anni, a quanto pare non ricorda granché di quel giorno: ha risposto di non sapere in quale club fossero stati, né cosa sia successo dopo. Nonostante questo, certe sensazioni sono rimaste ben impresse in Drew Barrymore, che era a bordo con lui.