Drew Barrymore sul nuovo progetto con Adam Sandler:'Siamo attivamente alla ricerca'

Drew Barrymore e Adam Sandler sono un duo piuttosto affiatato nell'ambito delle commedie americane. Dal 1998 in poi le due star hanno lavorato a tre film in coppia, partendo da Prima o poi me lo sposo e proseguendo negli anni successivi con 50 volte il primo bacio e Insieme per forza. Ma all'orizzonte si intravede un nuovo film.

Intervistata da ET Canada, Drew Barrymore ha approfondito il tema del suo futuro sul grande schermo con Adam Sandler:"Potremmo aver accennato qualcosa al riguardo stamattina. Siamo attivamente alla ricerca. Penso che sia importante pensarci. Magari non essere ridondanti rispetto a qualcosa che abbiamo fatto in passato senza provare a dimostrare di fare qualcosa di diverso soltanto per dimostrarlo. È come un'alchimia, sapete? Sarà un po' di questo e un po' di quello" ha dichiarato l'attrice. L'amicizia tra i due è spesso sfociata in conversazioni esilaranti, come nel 2020 quando Adam Sandler ricordò il passato a Drew Barrymore in un video in stile 50 volte il primo bacio.



"Dirò questo: Adam ed io sembriamo capirlo quando ne siamo consapevoli. E ci siamo detti 'è questo'" ha proseguito Barrymore "Lavoriamo molto duramente nella scrittura per bilanciare la prospettiva maschile e femminile. Cerchiamo sempre d'infondere qualcosa che pensiamo sia davvero significativo per quanto riguarda le trame, ciò a cui ci relazioniamo e che vogliamo vedere nella storia, perché ne abbiamo bisogno. Lo rendiamo personale, anche se non dipende da noi".



Le collaborazioni tra Barrymore e Sandler sono tra le più apprezzate dai fan delle commedie americane. Adam Sandler sulla nuova collaborazione con Drew Barrymore era stato piuttosto eloquente:"Deve soltanto chiamarmi".