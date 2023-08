Drew Barrymore perseguitata da uno stalker: l'attrice costretta alla fuga

Momenti di paura per Drew Barrymore. La popolare attrice e conduttrice nel corso di un'intervista alla cantante Reneé Rapp è stata costretta a lasciare un auditorium di New York a casa di uno stalker che ha tentato più volte di salire sul palco.

Barrymore, che stava intervistando Rapp in occasione del suo album di debutto "Snow Angel", ha interrotto la conversazione con la cantante quando ha sentito il suo nome provenire dal pubblico. Dopo aver salutato, lo stalker ha tentato di salire sul palco. L'uomo, Chad Michael Busto, è stato bloccato dalla sicurezza mentre Drew Barrymore e Reneé Rapp abbandonavano il palco. Lo stalker ha continuato a indirizzato frasi nella direzione dell'attrice, affermando che prima o poi avrebbe avuto bisogno di vederla. L'uomo non è ignoto ai fatti di cronaca: Busto, oltre a perseguitare Drew Barrymore, avrebbe tentato più volte di incontrare Amber Heard. Ma entrambe le attrici non hanno mai rilasciato dichiarazioni di alcun tipo riguardo lo stalker: Drew Barrymore, al momento, è in pausa detox dai social e potrebbe commentare l'accaduto una volta riattivato il proprio profilo sulle piattaforme digitali.

Nel mondo di Hollywood le storie di stalker sono all'ordine del giorno, spingendosi ai limiti: lo stalker di Keanu Reeves ha tentato persino di rubare il suo DNA!