Drew Barrymore sul periodo all'ospedale psichiatrico:'Non era come un rehab per celebrità'

Drew Barrymore ha raccontato i 18 mesi trascorsi in un ospedale psichiatrico quand'era adolescente, sottolineando come non si trattasse di un classico centro di riabilitazione per star di Hollywood. Solitamente le celebrità si ricoverano nel lussuoso rehab di Malibu, in California. Il periodo trascorso da Barrymore al Van Nuys fu molto diverso.

Chiacchierando con Howard Stern, Drew Barrymore ha ricordato quel periodo:"Non potevi scherzare lì dentro e se lo facevi venivi gettato in una stanza imbottita, messo su una barella e legato".

Barrymore ha ricordato che sua madre, Jaid Barrymore, dovette correre ai ripari quando aveva 13 anni:"Andavo nei club e non andavo a scuola e rubavo l'auto di mia madre, e sai, ero fuori controllo".



Sebbene il suo periodo all'ospedale Van Nuys l'abbia allontanata per lungo tempo da sua madre, Drew Barrymore è convinta non ci fosse altra soluzione:"Penso che dopo 30 anni di terapia e un sacco di ricerche interiori e avendo figli io stessa, sai, penso che lei abbia creato un mostro. E non sapeva cosa fare con il mostro".

L'attrice prosegue:"Sono sicura che abbia vissuto per anni con molti sensi di colpa, per aver creato il mostro, ma poi penso che abbia vissuto in un sacco di dolore non parlandole per molto tempo. Non posso più farla stare male... negando a mia madre il contatto con me, mi sembrava di tagliare la fonte di vita" ha confessato.

Drew Barrymore ha raccontato che la sua esperienza traumatica l'ha aiutata a prendere decisioni migliori come mamma per le sue due figlie, Olive (8 anni) e Frankie (6 anni).

"Ho detto loro 'Non sono vostra amica, non sarò mai vostra amica, sono vostra madre. Avevo una madre che era un'amica e noi non lo faremo'" ha dichiarato.



Drew Barrymore ha raccontato del rimprovero di Spielberg dopo le foto su Playboy e le scuse inviate al regista di E.T. con l'attrice vestita ironicamente da suora.