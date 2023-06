Drew Barrymore, pausa estiva dai social:'Salutare per l'anima'

Drew Barrymore ha deciso di prendersi una pausa estiva dai social network. Attraverso un post su Instagram, l'attrice ha informato i propri fan di aver deciso di non pubblicare alcun aggiornamento sul proprio account fino alla fine dell'estate e nel periodo di pausa del proprio programma The Drew Barrymore Show.

"Ultimo carosello dell'estate. Voglio ringraziare tutti per aver reso questo feed un luogo così amorevole. Uno spazio sicuro come lo show. Mi prenderò una pausa dai social media per l'estate. L'ho fatto sempre. Ed è così salutare per l'anima. Voglio vivere qualche avventura, vedere cosa scopro, non importa cosa, e in cosa m'imbatto in questo mondo... mi piace condividerlo" ha dichiarato la star di E.T. - L'Extraterrestre.



Nel posto l'attrice sottolinea:"Mi sento così fortunata che possiamo essere tutti connessi. Grazie a chiunque mi dà spazio nel proprio settore. Ok. Ora uscite e godetevi l'estate della vostra vita" ha concluso.



Barrymore - che vorrebbe recitare in un nuovo film con Adam Sandler - ha spiegato di essere anche al lavoro sul prossimo numero della rivista quadrimestrale DREW e che si sarebbe preparata a tornare in autunno per la quarta stagione di The Drew Barrymore Show, uno dei talk show più amati degli ultimi anni negli Stati Uniti, durante il quale l'attrice intervista diversi colleghi e personaggi dello spettacolo.



Poche settimane fa Drew Barrymore ha dichiarato che Steven Spielberg è stata l'unica figura paterna più importante della sua vita.