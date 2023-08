Drew Barrymore non voleva più recitare dopo la gravidanza:'Per me è cambiato tutto'

In una recente intervista a Better Homes & Gardens, l'attrice Drew Barrymore ha confessato di aver pensato di non tornare più a recitare nel periodo in cui divenne mamma. La star ha parlato del cambiamento vissuto dalla sua carriera dopo aver avuto le sue due figlie, spiegando ciò che provava in quel periodo della sua vita.

"Quando ho iniziato ad avere figli non volevo interpretare personaggi e fingere di essere persone diverse. Tutto è cambiato per me, non potevo proprio farlo" ha dichiarato.



Dal suo ex marito Will Kopelman, Barrymore ha avuto due figlie: Olive, 10 anni, e Frankie, 9 anni. Da quel momento in poi l'attrice si è dedicata a molti progetti diversi, tra cui il suo celebre talk show nel quale ospita e intervista tantissime celebrità, la rivista Drew, il libro di cucina Rebel Homemaker, e la linea Flower Beauty.



Nell'intervista Drew Barrymore, che potrebbe tornare con un nuovo progetto con Adam Sandler, spiega di essere interessata a coniugare la creatività con il business, una strada che l'ha condotta verso iniziative di grande successo:"Non mi relaziono con gli artisti che non accettano che tu debba pensare a realtà pratiche e, al tempo stesso, non mi interessa essere coinvolta con aziende che non apprezzano, proteggono e alimentano la creatività e le persone creative" ha spiegato l'attrice.



A febbraio Drew Barrymore ha compiuto 48 anni e ha ripercorso le numerose difficoltà incontrate nel corso della sua vita e della sua carriera.