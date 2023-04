Drew Barrymore sul MeToo con Brooke Shields:'Eravamo così piccoli'

La star di Laguna Blu, Brooke Shields, ha partecipato al The Drew Barrymore Show, e insieme le due star hanno conversato anche sul movimento MeToo e la confusione sulle esperienze vissute in passato. Entrambe le attrici hanno iniziato la propria carriera in giovanissima età e hanno ripercorso il proprio passato.

Sul MeToo esploso nel 2017, Barrymore ha dichiarato:"Non mi sentivo come se avessi un cane in quella gara, non mi sentivo come se potessi parlargli perché ho vissuto così tante cose che erano così inappropriate in così giovane età che sono così confusa su ciò di cui ero responsabile. Eravamo bambini. In che modo, il MeToo ti ha influenzata? Hai sentito di poterti confidare?".



Shields - che qualche mese fa parlò della violenza subita da un produttore di Hollywood - ha risposto:"No, perché non sapevo dove mi trovavo nello schieramento. Non so in che modo interpretare le mie esperienze perché mi hanno fatta sentire colpevole e allo stesso ti vergogni da vittima, ma eravamo così giovani. [...] Non sapevo cosa fosse, non lo sapevo e quindi quando è arrivato [il MeToo] ho pensato 'non ci vado'. Non è successo".



Barrymore ha ricordato la felicità rispetto al movimento MeToo:"Le mie esperienze erano troppo grigie e imbarazzanti, non sapevo fossero sbagliate in quel momento".

E Brooke Shields ha ribattuto:"Come madre di figlie penso che sia ciò che aiuta con la prospettiva. [...] L'ho semplicemente spinta sotto al tappeto".

Brooke Shields ha svelato la chiamata di Randal Kleiser, il regista di Laguna Blu che l'attrice accusò di non aver protetto adeguatamente sul set del film.