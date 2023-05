Drew Barrymore è di nuovo Josie Grossie di Mai stata baciata nel video per gli MTV Awards

Drew Barrymore avrebbe dovuto condurre gli MTV Movie and TV Awards ma l'attrice ha deciso di disertare la serata in solidarietà con gli sceneggiatori che hanno indetto uno sciopero nazionale negli scorsi giorni. Tuttavia, nel corso dell'evento è stato mandato in onda un video pre-registrato con protagonista proprio Barrymore.

Nella clip si vede l'attrice indossare nuovamente i panni di uno dei suoi personaggi più famosi, Josie Grossie, nel film Mai stata baciata, teen cult di fine anni '90.



Nel segmento video, Barrymore - che ha risposto alle provocazioni di Hugh Grant - appare con il costume di Josie nella commedia romantica diretta da Raja Gosnell, con tanto di apparecchio ai denti e uno scrunchie ai capelli:"Oggi è il giorno, Josie. Finalmente otterrai quel primo bacio, a qualunque costo" si dice Josie guardandosi allo specchio.



Dopo aver applicato del lucidalabbra, Josie inizia un viaggio nell'universo televisivo e cinematografico che la conduce prima in una scena di Smile, e poi nel mondo di Nope, dove interagisce con il personaggio di Daniel Kaluuya ma non riesce a trovare il suo primo bacio. A quel punto finisce nel bel mezzo nella famosa scena della danza della serie Mercoledì, iniziando un ballo con il personaggio di Jenna Ortega:"Sei brava, sei su TikTok?" chiede Josie a Mercoledì.



A quel punto finisce in Italia, in uno yacht con la sigla di The White Lotus in sottofondo, nel bel mezzo di una scena con Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge, che cerca disperatamente aiuto mentre tentano di ucciderla:"Li bacerò anche io!" dice disperata Josie. A quel punto approda ad un altro ballo, quello con la bambola M3GAN che finisce per minacciarla. Una scena di Top Gun: Maverick vede Josie colpita da un pallone prima di ricevere un bacio dalla star di Cocainorso.



In un altro video successivo Drew Barrymore si trasforma in Skipper, sorella minore di Barbie, che viene trasportata a Barbieland e cerca di entrare nel montaggio finale del film.

A fine 2021 Drew Barrymore parlò del periodo nell'ospedale psichiatrico, affermando che non si trattò di un rehab per celebrità.