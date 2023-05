Drew Barrymore intervista Kate Bosworth:'Tu e il mio ex Justin Long: la coppia perfetta'

Sempre più mattatrice nel suo dirompente The Drew Barrymore Show, la star di E.T. ha recentemente intervistato l'attrice Kate Bosworth, che ha parlato della sua attuale relazione con il collega Justin Long, ex fidanzato proprio di Barrymore. L'intervistatrice è apparsa molto emozionata e li ha definiti la 'coppia perfetta'.

"Quindi abbiamo una persona molto importante in comune. Il mio carissimo vecchio amico Justin Long, un fidanzato, un caro amico, e lui e Kate [Bosworth] si sono trovati l'un l'altro in questo mondo e sono diventati questa incredibilmente gioiosa, unita, cosa seria, tenendosi per mano, la coppia perfetta per cui si fa il tifo" ha esclamato Barrymore.



Kate Bosworth ha risposto con commozione:"È così dolce. Ti vuole così tanto bene. Ti vuole bene così profondamente".

Drew Barrymore e Justin Long si sono frequentati per tre anni, dal 2007 al 2010, recitando anche insieme nel cast della commedia corale La verità è che non gli piace abbastanza, insieme a star del calibro di Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Ben Affleck e Bradley Cooper. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di La verità è che non gli piaci abbastanza.



Kate Bosworth e Justin Long sono stati avvistati insieme per la prima volta nel dicembre 2021 e lo scorso aprile hanno ufficializzato il loro fidanzamento.

Nell'autunno 2022, Justin Long aprì la porta a Dodgeball 2, affermando che Vince Vaughn avrebbe un'idea per il sequel.