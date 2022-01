Drew Barrymore e l'incontro con Tom Holland nel 2011: 'Fui così affascinata da te'

Uncharted sarà probabilmente la definitiva consacrazione per Tom Holland dopo il successo degli Spider-Man targati Marvel Cinematic Universe, ma come ben sappiamo il nuovo Nathan Drake non è certo un novizio di Hollywood: il nostro è nel giro delle grandi produzioni sin da bambino, come ci ricorda l'ultimo post di Drew Barrymore.

Mentre si parla già di un possibile sequel di Uncharted, infatti, la star di Charlie's Angels e 50 Volte il Primo Bacio, che ben conosce la sensazione di essere un enfant prodige, ha pubblicato su Instagram alcune foto che la ritraggono in compagnia di un Tom Holland ancora sbarbatello nel lontano 2011.

"Ricordo di averti incontrato, che anno era? Il 2011? Fui così affascinata da te. Avevo appena visto il tuo film e ci incontrammo per parlare di un progetto per cui avrei fatto da regista, e pensai sul serio che fossi la più incredibile e sorprendente delle persone, oltre ad uno straordinario talento" leggiamo nel post di Barrymore.

Il film a cui l'attrice fa riferimento è ovviamente The Impossible, esordio cinematografico di Holland al fianco di Naomi Watts ed Ewan McGregor: da allora il nostro Tom ne ha fatta di strada, non credete? A proposito di crescita, intanto, recentemente Tom Holland ha parlato della differenza d'altezza tra lui e Mark Whalberg.