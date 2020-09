Drew Barrymore, debutta il talk show della star: tra gli ospiti Cameron Diaz e Lucy Liu

Prenderà il via lunedì prossimo il nuovo talk show condotto da Drew Barrymore e nella prima puntata si assisterà a una piccola reunion di Charlie's Angels: le prime ospiti del Drew Barrymore Show saranno infatti Cameron Diaz e Lucy Liu, oltre ad Adam Sandler, amico di vecchia data dell'attrice.

Da oggi, intanto, è disponibile su YouTube la prima parte di The Making of The Drew Barrymore Show, una docu-serie sulla realizzazione dello spettacolo, targato CBS, che secondo la descrizione "porta il pubblico dietro le quinte, offrendo uno sguardo onesto ed emotivo" sulla realizzazione del programma.

Il talk show diurno avrà una serie di ospiti di tutto riguardo fin dalla prima settimana: detto delle colleghe di Charlie's Angels e di Sandler, con cui Drew Barrymore ha recitato in 50 volte il primo bacio, martedì sarà infatti la volta del premio Oscar Reese Witherspoon e di Billy Eichner, mentre mercoledì sarà in studio Jane Fonda, per presentare il suo nuovo libro sui cambiamenti climatici.

Giovedì 17 settembre, invece, saranno ospiti di Drew Barrymore Charlize Theron, protagonista di The Old Guard (leggi qui la nostra recensione) su Netflix,e Tyra Banks, nuova conduttrice di Dancing with the Stars. Venerdì 18, infine, sarà la volta di Billy Porter, vincitore di Emmy, Grammy e Tony Award.

