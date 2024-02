Drew Barrymore compie 49 anni: 'Stare con una donna è come esplorare il tuo stesso corpo'

Se c'è una colpa che nessuno potrà mai imputare a Drew Barrymore è quella di non essere sé stessa: l'attrice di E.T. e 50 Volte il Primo Bacio si è sempre mostrata così com'è, non cercando compromessi neanche in un'epoca in cui argomenti come l'orientamento sessuale non erano certo sdoganati quando oggi.

L'attrice che oggi compie 49 anni e che attualmente è al lavoro su un nuovo progetto con Adam Sandler si è sempre dichiarata bisessuale, parlando spesso di quanto lo stare con una donna sia stata, a suo modo di vedere, una via particolarmente efficace per imparare a conoscersi meglio.

"Se mi piacciono le donne dal punto di vista sessuale? Sì, mi piacciono. Mi sono sempre considerata bisessuale. Penso che una donna e un'altra donna insieme siano una cosa stupenda, esattamente come lo sono un uomo e una donna. Stare con una donna è come esplorare il tuo stesso corpo, ma tramite qualcun altro" sono state le sue parole.

Una posizione che si riflette anche nelle sue idee sulla famiglia: "Non puoi definire l'amore così come non puoi definire la famiglia, è una cosa che ha così tanti colori! Ai bambini servono case in cui vengano amati e quindi anche persone gay desiderose di adottarli. Perché dovremmo metterci in mezzo?". Che la si prenda in simpatia o in antipatia, insomma, meglio non chiedere mai alla nostra Drew di nascondere il suo modo di pensare e di essere!