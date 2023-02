Drew Barrymore compie 48 anni: 'Iniziai con la cocaina a 12 anni'

Poche star della Hollywood dei giorni nostri riassumono il concetto di vita spericolata quanto Drew Barrymore: la star di E.T. e 50 Volte il Primo Bacio, che oggi spegne le sue prime 48 candeline, non ha infatti mai fatto nulla per nascondere i suoi problemi con la droga e con l'alcol, come dimostrano alcune sue dichiarazioni.

"Ho iniziato con la marijuana quando avevo nove anni e con la cocaina a dodici. Facevo abuso di alcol e droga perché pensavo che potessero aiutarmi a superare la solitudine, la tristezza e il vuoto che sentivo dentro, ma in realtà mi stavano solo facendo del male. Quando avevo 13 anni mia madre decise di portarmi in un ospedale psichiatrico: fu una delle esperienze più difficili della mia vita. Ero in una stanza che sembrava la mia cameretta, ma dalla quale non sarei potuta uscire. Poi, l'anno dopo, decisi di diventare indipendente. Avevo lavorato tanto da quando avevo 5 anni, ma scoprii che mia madre spendeva i miei soldi in modo irresponsabile. Così decisi di prendere definitivamente il controllo della mia vita e dei miei guadagni" sono state le parole dell'attrice al riguardo.

Barrymore ha recentemente parlato in maniera approfondita anche del già citato periodo trascorso nell'ospedale psichiatrico senza esitare a descriverne gli aspetti peggiori, tra cui le orribili punizioni subite per qualunque tipo di comportamento si discostasse da quello previsto dal regolamento. Noi, come tutti i suoi fan, non possiamo che essere felici che quei momenti appartengano ormai al passato della nostra Drew!