Drew Barrymore si aggiunge alla lista anti Woody Allen: Rimpiango di aver lavorato con lui

Drew Barrymore ha rinnegato il film che ha realizzato con Woody Allen durante una recente intervista con Dylan Farrow sulla scia della discussa mini-serie HBO Max Dylan vs Farrow.

L'attrice, conduttrice del The Drew Barrymore Show, ha intervistato Farrow per l'ultimo episodio del talk-show e ha parlato proprio della mini-serie Allen vs. Farrow, che descrive in dettaglio le accuse di molestie su minori che Dylan ha mosso nei confronti del sul suo padre adottivo. In passato Mia Farrow accusò pubblicamente il suo ex, Allen, di aver abusato sessualmente della figlia, che ora ha 35 anni, quando la coppia si è separata nel 1992. Il regista ha sempre negato strenuamente le affermazioni, anche se negli ultimi anni Woody Allen è stato al centro di numerose polemiche negli Stati Uniti nonostante l'assoluzione definitiva in tribunale.

La Barrymore, che ha recitato nel film di Woody Allen del 1996 Tutti dicono I love you, ha ammesso di essersi pentita di aver lavorato con il regista. "Ho lavorato con Woody Allen", ha detto l'attrice alla Dylan. "Ho fatto un film con lui nel 1996 intitolato Tutti dicono I love you, e all'epoca non c'era biglietto da visita migliore per la carriera che lavorare con Woody Allen. Ero entusiasta. Poi ho avuto dei figli e questo mi ha cambiato perché ho capito che ero una delle persone che era fondamentalmente chiusa nel non guardare al di là di ciò che mi veniva detto, e all'improvviso ho iniziato a vedere cosa stava succedendo nel settore, e questo anche grazie alla tua scelta coraggiosa. Quindi grazie per quello che hai fatto."

Dylan ha dovuto trattenere le lacrime per l'emozione mentre rispondeva: "Grazie, ascoltando quello che hai appena detto sto cercando di non piangere in questo momento. È così significativo per me, perché sarebbe facile per me dire: 'Certo che non dovresti lavorare con lui, è un idiota, è un mostro', ma trovo incredibilmente coraggioso e incredibilmente generoso che tu mi dica che la mia storia e quello che ho passato è stato importante per te da riconsiderare tutta la situazione."