Dredge: l'acclamato videogame indie diventerà un film live-action

Nella settimana dell'uscita di Fallout su Prime Video, vi segnaliamo che è stato appena annunciato il film live-action di Dredge, acclamato videogame indie apprezzato dal pubblico lo scorso anno.

Gli sviluppatori Black Salt Games hanno annunciato di aver dato il via ad una collaborazione con la società di produzione Story Kitchen per portare il gioco sullo schermo in versione live-action: attualmente non ci sono ulteriori dettagli, quindi ci limitiamo a segnalarvi questa curiosa iniziativa, che promette di fare felici sia i fan del videogame che quelli delle atmosfere horror tipiche dei racconti di HP Lovecraft.

In Dredge, infatti, i giocatori assumono il ruolo di un pescatore che esplora isole remote alla ricerca di pesci e tesori nascosti, prendendo missioni dai residenti dagli abitanti della zona e ottenendo potenziamenti per migliorare le proprie abilità o le statistiche della propria barca: detta così può sembrare un simpatico e rilassante gioco di pesca, ma tutto cambia quando nel mondo di gioco tramonta il sole poiché all'improvviso una fitta nebbia si distende sulla superficie dell'acqua e misteriose e terrificanti creature iniziano ad infestare gli oceani.

Sarà interessante vedere che tipo di film - horror - potrà nascere da questa esperienza videoludica. Nel frattempo, guardate la prima immagine di Five Nights at Freddy's 2, film in lavorazione in casa Blumhouse.

