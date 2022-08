Dredd, Karl Urban pretende il sequel: 'Con me o chiunque altro'

Quando uscì nel 2012, Dredd - Il giudice dell'apocalisse ebbe un'accoglienza strana. I fan lo amarono, i critici lo definirono uno dei migliori adattamenti dai fumetti di quel periodo, ma nel grande pubblico si risolse in un flop. Ora Karl Urban, grande fan, vuole vedere un sequel a ogni costo: "Anche se scelgono un altro attore".

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Karl Urban – che all’epoca, di molto noto, aveva preso parte giusto a Il Signore degli Anelli – fu scritturato per un rischioso adattamento cinematografico del fumetto distopico Dredd. Nel frattempo, il ruolo di Billy Butcher sugli schermi di Prime Video gli ha ridato nuovo lustro, anche se oggi si scopre che The Boys è stato superato in visualizzazioni da una serie letteralmente massacrata su Netflix. Ora Urban si prepara per la quarta stagione, con Antony Starr (Patriota) che ha lanciato un clamoroso indizio su The Boys 4: “Viaggio nel tempo”.

Ma proprio grazie alla nuova visibilità guadagnata, Urban può permettersi di mettere sul tavolo le sue wishlist. E in cima a tutto, vi stupirete, c’è proprio Dredd. Queste, infatti, le sue parole nel corso di un’intervista con GQ: “Sarei sicuramente interessato a rivisitare il personaggio. C'è una così grande profondità di materiale che è stata creata da John Wagner e vari scrittori nel corso degli anni, in particolare le storie che ruotano attorno a Judge Death e molte storie fantastiche. Per quanto mi riguarda, se non avessi l'opportunità di interpretare di nuovo Dredd, non mi disturberebbe se il ruolo fosse affidato a qualcun altro. Voglio solo vedere quelle storie su schermo".

Come detto, il film del 2012 ebbe un’accoglienza particolare. Il risultato è un film che è ampiamente considerato come uno degli adattamenti di fumetti più sottovalutati del grande schermo. Recitava la sinossi: “L'America del futuro è una terra desolata irradiata. Sulla costa orientale, che va da Boston a Washington DC, si trova Mega City One, una vasta e violenta metropoli dove i criminali governano le strade caotiche. L'unica forza dell'ordine risiede nei poliziotti urbani chiamati "Giudici" che possiedono i poteri combinati di giudice, giuria e boia in un'unica entità. Conosciuto e temuto in tutta la città, Dredd (Karl Urban) è il giudice supremo, sfidato a liberare la città dal suo ultimo flagello: una pericolosa epidemia di droga nota come Slo-mo".

