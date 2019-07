Dredd - Il giudice dell'apocalisse arriva finalmente in Italia! Ecco il trailer ufficiale

Per la gioia dei fan del Giudice Dreed, la Eagle Pictures ha annunciato che il film del 2012 Dredd - Il giudice dell'apocalisse debutterà in Italia il prossimo 28 agosto in DVD, Blu-ray e versione digitale. All'interno alla notizia potete anche visionare il trailer italiano del film.

Questa la sinossi ufficiale "America del futuro, la metropoli Mega City è invasa dal caos e dalla criminalità. Le forze dell’ordine, i Giudici, possiedono 3 poteri: arrestare, giudicare e giustiziare. Dredd (Karl Urban) è il giudice più duro e spietato ed è chiamato a risolvere l’ultimo dei tanti problemi che flagella la città: una droga pericolosa che fa vivere la realtà ad una frazione della sua velocità normale, la “Slo-Mo”. Durante l’addestramento del giudice Anderson (Olivia Thirlby) i due vengono a conoscenza di un delitto in un quartiere dove i colleghi non osano minimamente entrare, una cittadella costruita su 200 piani d’altezza sotto il controllo della signora della droga Ma-Ma (Lena Headey) e del suo spietato clan. Mentre il numero dei caduti aumenta Dredd e Anderson si trovano senza via d'uscita ed in lotta contro le probabilità di una loro sopravvivenza."

Il film è il secondo adattamento dell'omonimo personaggio dei fumetti di John Wagner e Carlos Exquerra dopo Dredd - La legge sono io, pellicola del 1995 che vedeva Sylvester Stallone nei panni del protagonista.

Uscito nel 2012, il film con Karl Urban è stato un vero e proprio flop al botteghino con 35 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di 50 milioni. Attualmente Rebellion sta lavorando ad una serie tv sul Giudice Dredd conosciuta come Mega-City: One. Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sullo sfortunato franchise di Dredd.