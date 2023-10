DreamWorks, tagli al personale: 70 licenziamenti in vista di Trolls Band Together

DreamWorks Animation mette alla porta 70 dipendenti a pochi giorni dal debutto di Trolls Band Together, il nuovo film dedicato alle bambole create da Thomas Dam che arriverà al cinema il prossimo ottobre.

La schiera di licenziamenti, riguardanti diverse divisioni, rientra in una strategia per la riduzione dei costi anche a seguito degli scioperi che hanno messo in ginocchio Hollywood e anche DreamWorks Animation pare averne risentito con risultati poco soddisfacenti al botteghino: "La DreamWorks Animation ha ridotto il suo team di circa 70 posizioni - riporta una fonte a Hollywood Reporter - I ruoli interessati riguardavano funzioni aziendali, dipartimenti televisivi e tecnologici come parte di una riduzione complessiva dei costi".

L'ultimo lavoro dello studios di animazione, infatti, Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli è uscito al cinema quest'estate ma ha guadagnato solo 44 milioni di dollari al botteghino, non rientrando dunque nel budget di produzione di 70 milioni di dollari. Un destino non per forza condiviso con il francise di Trolls che sembra ancora florido e fonte di guadagni per l'azienda: Trolls Band Together vede alla regia Walt Dohrn e Justin Timberlake voce di Branch il cui passato sta tornando e in mezzo c'è proprio la famiglia come si vede nel trailer di Trolls Band Together.

Sebbene lo sciopero WGA sia stato sospeso con il raggiungimento degli accordi, le negoziazioni tra SAG-AFTRA e studios non danno ancora esiti positivi.