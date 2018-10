Dreamworks pronta per adattare Mice and Mystics per il grande schermo

La Dreamworks è pronta per adattare un famoso gioco da tavolo per il grande schermo, svela il sito Variety. Infatti la Dreamworks Animation è in trattative finali per adattare per il cinema il gioco da tavolo della Plaid Hat, Mice and Mystics.

Creato da Jerry Hawthorne, il gioco da tavolo originale Mice and Mystics è un'avventura che fa interpretare ai giocatori dei fedeli servitori del Re.



I servitori sono stati tutti tramutati in topi dalla malvagia Vanestra e ora devono affrontare le insidie del loro castello - molto più grande di quanto se lo ricordassero - pieno zeppo di servitori di Vanestra, ragni, trappole ed il gatto del castello: Brodie.

L'adattamento cinematografico è prodotto dalla Vertigo Entertainment di Roy Lee e Jon Berg, e sarà diretto da Alexandre Aja (Horns) e co-scritto da Aja insieme a David Leslie Johnson (The Conjuring 2, Aquaman). Al momento non c'è una data di uscita fissata per il progetto.