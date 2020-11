Dreamland, Margot Robbie: 'Rapinare banche è davvero romantico'

È in una nuova videointervista pubblicata da AV Club che Margot Robbie ha spiegato il fascino romantico che si cela dietro alle motivazione delle rapine in banca in Dreamland, nuovo thriller erotico diretto da Miles Joris-Peyrafitte, uscito in video on demand in America proprio nelle ultime ore.

La star di Birds of Prey interpreta la rapinatrice di banche Allison Wells, una fuorilegge con una taglia sulla testa nel Texas della Grande Depressione che viene scoperta da un texano di nome Eugene Evans (Finn Cole). Invece di consegnarla alla legge, però, Eugene inizia ad innamorarsi di lei e i due danno vita ad una tragica storia d'amore che la giustizia cercherà di stroncare.

A complicare le cose ci penseranno sicuramente i cinque cadaveri che Allison si è lasciata dietro dopo aver rapinato la banca di una città vicina, ma anche il rischio di pignoramento della fattoria di famiglia che grava sulle spalle di Eugene. Riusciranno entrambi, insieme, a fuggire dal loro passato?

Dreamland è interpretato anche da Garrett Hedlund, Travis Fimmel, Kerry Condon, Darby Camp e Lola Kirke. Il film promette di mescolare atmosfere da gangster d'epoca, dramma, romanticismo e thriller erotico vecchio stile.



Vi lasciamo al video con le parole della Robbie, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.