Dreamcatcher, i fan dell'horror impazziranno per le prime immagini del film!

Online sono state diffuse le nuove immagini di Dreamcatcher, horror diretto da Jacob Johnston, che mostrano finalmente il look del killer che seminerà il terrore nel corso del film. Jacob Johnston ha lavorato per diversi film del Marvel Cinematic Universe in qualità di Visual Development Producer. Dreamcatcher è il suo debutto alla regia.

Il film verrà pubblicato in digitale e on demand dal prossimo mese di marzo. Il cast è pieno di attori emergenti del calibro di Zachary Gordon, Niki Koss e Travis Burns, che completano il parterre di interpreti insieme a Lou Ferrigno Jr., figlio del famoso interprete dell'Incredibile Hulk. Il film si concentra sul personaggio interpretato da Travis Burns, Dylan, un musicista in erba noto come DJ Dreamcatcher. Dopo aver partecipato ad un festival musicale, Dylan e le due sue sorelle sono intrappolati in un vortice di violenza e caos della durata di 48 ore. Dreamcatcher non ha ancora un trailer, ma i fan possono dare uno sguardo al film attraverso le foto.



ScreenRant ha pubblicato un nuovo set di foto esclusivo di Dreamcatcher, per gentile concessione di Samuel Goldwyn Films. Le immagini non aggiungono alcun tipo d'informazione che riguarda il cast o la storia del film ma sono utili per poter avere un'idea visiva di quello che sarà Dreamcatcher.

Tra gli horror maggiormente apprezzati negli ultimi anni spiccano titoli come Midsommar e The Witch, creati da due autori emergenti come Ari Aster e Robert Eggers, a conferma di quanto interesse e fascino riscuota il genere.



