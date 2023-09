Dream Scenario, il trailer: Nicolas Cage nella miglior interpretazione della sua carriera?

Nicholas Cage sarà nel nuovo film Dream Scenario, di Kristoffer Borgli, prodotto da Ari Aster. Le prime recensioni del film sembrano indicare la performance dell’attore come una delle migliori della sua carriera.

Cage interpreta Paul Matthews, un padre, marito e professore universitario invisibile che arranca nella vita ed è fondamentalmente considerato insignificante da tutti coloro che fanno parte della sua cerchia. Finché Paul non inizia a scoprire che le persone sognano su di lui. E non solo una o due persone. Tutti vedono Paul nei loro sogni, per ragioni che il film si riserva di svelare solo quando sarà necessario.

La critica è sembrata entusiasta dopo la visione della pellicola, in particolare ha colpito molto la performance di Nicholas Cage:

“L'elemento principale, è Cage, che non è stato così impressionante con la sua recitazione dai tempi di Pig. Anche in questo caso, è un azzardo affidarsi alla follia di Dream Scenario. Ma Cage ha molta esperienza nel camminare sul filo del rasoio di una premessa bizzarra, e anche nel trovare il modo di radicare l'illusione per renderci più convinti.” Ha scritto Peter Debruge per Variety.

Martin Tsai scrive per The Wrap: “Cage, che qui condivide il merito della produzione, sa sicuramente come legarsi ad alcuni dei progetti più ispirati e destinati a diventare cult. "Dream Scenario" è un altro che consolida la sua leggenda tra i cinefili. Nei panni di Paul, la sua performance è volontariamente normale nelle sequenze ordinarie, in modo che i frammenti di sequenze oniriche che lo vedono completamente fuori di testa risultino molto più esilaranti.”

Il film è prodotto da A24 e arriverà nelle sale americane a partire dal 10 Novembre 2023. Qui potete vedere delle foto dal set di Dream Scenario.