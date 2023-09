Dream Scenario, Nicolas Cage irriconoscibile nelle foto del film A24!

Era il dicembre 2022 quando circolò in rete la prima immagine di Nicolas Cage sul set di Dream Scenario, ma oggi, a nove mesi di distanza, l'account Twitter/X di DiscussingFilm ricondivide le nuove, sensazionali anteprime della pellicola: l'attore è a dir poco irriconoscibile!

Nelle immagini originariamente pubblicate da Vanity Fair, infatti, Cage ha gli occhiali, una lunga barba e i capelli disposti ai lati del volto, lasciando spazio a un'estesa pelata che gli conferisce un aspetto più "maturo"; inoltre, indossa spesso giacca e cravatta – niente a che vedere col look in The Retirement Plan, in cui interpretava un barbone! Potete trovare le foto in calce a questa notizia.

Scritto e diretto da Kristoffer Borgli, Dream Scenario racconta la storia di Paul Matthews, un professore trasandato che, a seguito di numerosi ostacoli, diventa magicamente una celebrità dopo essere apparso in sogno a tutta la popolazione. Nel cast ricordiamo non soltanto Nicolas Cage nei panni del protagonista, ma anche Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows e Dylan Gelula. Tra i produttori vi è anche Ari Aster, sceneggiatore e regista del recente Beau ha paura.

La proiezione in anteprima è prevista domani 9 settembre 2023 al Toronto International Film Festival, mentre la data d'uscita in Italia coincide col 10 novembre dello stesso anno. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sul progetto, pur consapevoli che l'intrigante trama, unita a un cast di tutto rispetto, lascia ben sperare sul successo di pubblico e critica.

Ma i progetti dell'attore di Renfield, Lord of War e The Rock non finiscono qui: al riguardo, non perdetevi la nostra recensione di Pig, in cui Nicolas Cage ama profondamente il proprio maiale.