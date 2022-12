Dream Scenario, prima immagine di Nicolas Cage sul set del film prodotto da Ari Aster!

Nicolas Cage è uno degli attori maggiormente prolifici di Hollywood e tra i tantissimi progetti in cantiere spicca per il 2023 la realizzazione del film Dream Scenario, prodotto da Ari Aster e diretto da Kristoffer Borgli. Quest'ultimo ha pubblicato sui social la prime immagini del backstage, tra cui una foto con Nicolas Cage.

"2022, che anno strano e bellissimo!" ha scritto Borgli nella didascalia della foto che potete vedere in calce alla news.

La settima foto della gallery mostra Nicolas Cage truccato e vestito con gli abiti di scena durante una pausa delle riprese del film.



Il film dovrebbe uscire nel 2024 e nel frattempo Cage sarà impegnato nella promozione di altri progetti in corso che vedranno la luce nel 2023, tra cui Renfield, nel quale interpreta finalmente il Conte Dracula. Ben Schwartz ha elogiato Nicolas Cage e ha mostrato tutto il proprio entusiasmo per la possibilità di lavorare con un attore che stima da tempo.



Al fianco di Nicholas Hoult - con il quale ha già lavorato in The Weather Man - nel ruolo del protagonista, Cage sarà sul grande schermo in Renfield a partire dal prossimo 14 aprile, per la regia di Chris McKay, con Awkwafina nel cast.

Nicholas Hoult ha definito Nicolas Cage iconico tanto quanto Dracula, uno dei personaggi maggiormente rappresentati sul grande schermo nel corso della storia del cinema.

Nel corso della carriera Nicolas Cage ha vinto un premio Oscar per la sua interpretazione in Via da Las Vegas.