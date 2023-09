Dream Scenario, per alcuni fan Nicolas Cage è come Sandman nel suo nuovo film

Nel nuovo film nel quale è protagonista, Dream Scenario, primo lungometraggio in lingua inglese del regista norvegese Kristoffer Borgli, Nicolas Cage interpreta un professore universitario specializzato in scienze comportamentali di nome Paul Matthews, desideroso di una certa fama, mai ottenuta, nella propria professione.

Due giorni fa vi abbiamo mostrato il trailer di Dream Scenario e le prime descrizioni della storia hanno generato diverse reazioni da parte dei fan, che hanno paragonato il personaggio di Cage a Sandman, creazione fumettistica di Neil Gaiman.



Per il protagonista di Dream Scenario infatti le cose cambiano quando da un giorno all'altro diventa una celebrità dopo essere comparso in sogno a persone sconosciute. Ogni notte che passa sempre più sconosciuti iniziano a vedere Paul Matthews, il nome del protagonista, nei loro sogni. Tuttavia, la situazione si aggrava quando le sue apparizioni notturne diventano un incubo...



Nel cast del film anche interpreti del calibro di Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Baker, Kate Berlant e Noah Centineo.

Prodotto da A24 e Ari Aster (Midsommar, Hereditary, Beau ha paura), Dream Scenario ha incuriosito i gli spettatori ben prima che uscisse il trailer online.



Un irriconoscibile Nicolas Cage ha sconvolto i fan nelle prime immagini dell'attore dal set pubblicate ad inizio settembre. Presentato in anteprima mondiale al recente Toronto International Film Festival, Dream Scenario sarà distribuito da A24 a partire dal 10 novembre negli Stati Uniti.