De Niro accusato di molestie sessuali e comportamento sessista per 12 milioni di dollari

Non si fermano le polemiche che sembrano circondare uno degli attori di punta di Hollywood, Robert De Niro. E se quella sulla eccessiva violenza in Joker non lo riguarda propriamente di persona (ma su cui ha comunque detto la sua), non si può dire lo stesso di quella che nascerà dalla causa intentatatagli da una sua ex-dipendente.

"Comportamento sessista, molestie, contatto fisico indesiderato e abusi verbali".

Sono questi i capi di accusa della causa di cui si ritrova oggetto Robert De Niro, portata avanti da Graham Chase Robinson, la stessa dipendente di Canal Productions (società di proprietà di De Niro) che solo lo scorso agosto era stata accusata dall'attore di perdere tempo sul lavoro e sfruttare i soldi della compagnia per tornaconto personale.

Adesso, la Robinson avrebbe chiesto un risarcimento pari a 12 milioni di dollari sulla base delle seguenti dichiarazioni: "Per molti, i bei vecchi tempi erano in realtà dei tempi poco felici. Sessismo e stereotipi erano all'ordine del giorno, e una sensbilità patriarcale era pervasiva tra gli uomini influenti. Robert De Niro è qualcuno che si è attenuto ai vecchi costumi. Non accetta l'idea che le donne debbano essere trattate al pari degli uomini. Non gli interessa che la discriminazione di genere nell'ambiente di lavoro viola le leggi. Ms. Robinson è una vittima di questo comportamento".

Inoltre, Robinson avrebbe affermato che De Niro si sarebbe ispirato a Billy O'Reilly, e l'avrebbe trattata come se fosse la sua "mogliettina d'ufficio". A quanto pare, continua, dopo essere diventata Vice Presidente, non avrebbe ricevuto responsabilità adeguate al titolo, mentre le sarebbero invece stati assegnati incarichi al pari di una casalinga, oltre a essere stata oggetto di contatto fisico non desiderato e commenti di natura sessuale.

Al momento non ci sono dichiarazioni da parte dell'attore e dei suoi rappresentanti.